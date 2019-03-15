В МИД Британии отреагировали на попытки РФ дестабилизировать ситуацию в Украине

Государственный секретарь по иностранным делам и делам Содружества Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джереми Хант подчеркивает, что международное сообщество продолжит принимать меры в ответ на попытки России дестабилизировать ситуацию в Украине.

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Как говорится в сообщении на сайте британского внешнеполитического ведомства, Европейский Союз вместе с Австралией, Канадой и США ввели санкции в связи с применением Россией военной силы против трех украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе и Черном море.

В ведомстве подчеркнули, что Великобритания последовательно выступает на стороне Украины, осуждая это нападение и все другие случаи российской агрессии против Украины, в том числе незаконную аннексию Крыма пять лет назад.

В Британии уверяют, что продолжат придерживаться этой политики вместе с международными партнерами.

В этой связи Хант сказал, что сегодня России был отправлен четкий сигнал, что нападение на украинские суда было абсолютно неприемлемым. "Эти санкции являются еще одним свидетельством того, что международное сообщество противодействует России, когда она настойчиво нарушает международное право. Мы продолжим осуществлять совместные необходимые шаги в ответ на усилия России по дестабилизации в Украине", - подчеркнул Хант.

Также он подчеркнул, что Россия должна немедленно освободить взятых под стражу украинских военнослужащих и вернуть захваченные суда. "Мы остаемся глубоко обеспокоенными по поводу безопасности и благополучия военнослужащих, которые несправедливо удерживаются под стражей. Россия должна обеспечить свободное и беспрепятственное прохождение украинских и международных судов через Керченский пролив и в Азовском море", - заявил Хант.

Он добавил, что Великобритания вместе с международными партнерами поддерживает Украину в противодействии российским усилиям по подрыву безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины.