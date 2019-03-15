США ввели новые антироссийские санкции из-за агрессии в Керченском проливе

Ограничительные меры введены за их роль в необоснованном нападении на украинские военно-морские корабли в Керченском проливе, целенаправленную аннексию Крыма и поддержку незаконных так называемых "выборов", которые состоялись 11 ноября на Донбассе.

Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело ограничительные меры против шести физических лиц и восьми юридических лиц (компаний) из-за агрессии Российской Федерации в Керченском проливе.

Как говорится в заявлении на сайте Департамента казначейства США (Министерства финансов), санкции введены из-за продолжающейся агрессии РФ в Украине.

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В частности, ограничительные меры введены против лиц и компаний за их роль в необоснованном нападении на украинские военно-морские корабли в Керченском проливе, целенаправленную аннексию Крыма и поддержку незаконных так называемых "выборов", которые состоялись 11 ноября на Донбассе.

Так, санкции введены против юридических лиц "Концерн Океанприбор" (Санкт-Петербург), "Завод Фиолент" (Симферополь), "Судокомпозит" (Феодосия), "Новые проекты" (Москва), "Консоль-Строй ЛТД" (Симферополь), "Звезда" (Санкт-Петербург), "Ярославский судостроительный завод" (Ярославль) и "Зеленодольский завод им. Горького" (Зеленодольск).

Также ограничительные меры введены против физических лиц, в частности, заместителя руководителя пограничной службы РФ Геннадия Медведева, начальника службы пункта управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслана Ромашкина, контр-адмирала, начальника пограничного управления ФСБ РФ в оккупированном Крыму и Севастополе Сергея Станкевича, его заместителя, капитана 1 ранга Андрея Шеина.

Кроме того, под санкции попали так называемый "заместитель председателя ЦИК ДНР" Алексей Алексеевич Найденко и секретарь незаконного органа Владимир Высоцкий.

"Соединенные Штаты и наши трансатлантические партнеры не позволят, чтобы продолжающаяся агрессия России против Украины осталась безнаказанной. Эта совместная инициатива с нашими партнерами в Европейском Союзе и Канаде укрепляет нашу общую настроенность вводить целенаправленные и содержательные санкции в ответ на попытки Кремля пренебрегать международными нормами и подрывать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркнул министр финансов США Стивен Мнучин.

"Международное сообщество решительно объединено против военно-морских нападений России в Керченском проливе, целенаправленной аннексии Крыма и поддержки незаконно проведенных сепаратистских выборов на востоке Украины", - добавил Мнучин.