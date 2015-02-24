Прокуратура завела дело на Гонтареву
19:43, 24 февраля 2015Политика
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Подробностей дела в прокуратуре Киева не сообщили.
Прокуратура завела дело на Гонтареву / Фото УНИАН
Прокуратура Киева расследует уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.
Об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры.
«Да, у нас есть уголовное производство относительно Гонтаревой», - сказали в пресс-службе, однако подробностей дела не сообщили.
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19 июня прошлого года Верховная Рада и поддержала кандидатуру Гонтаревой на должность председателя НБУ. Кандидатуру Гонтаревой на рассмотрение Рады внес президент Украины Петр Порошенко.
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