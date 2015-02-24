Прокуратура завела дело на Гонтареву

Прокуратура Киева расследует уголовное производство в отношении главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом Радио Свобода подтвердили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Да, у нас есть уголовное производство относительно Гонтаревой», - сказали в пресс-службе, однако подробностей дела не сообщили.

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19 июня прошлого года Верховная Рада и поддержала кандидатуру Гонтаревой на должность председателя НБУ. Кандидатуру Гонтаревой на рассмотрение Рады внес президент Украины Петр Порошенко.