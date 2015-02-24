Украина не видит альтернативы мирному решению ситуации на Донбассе - Гройсман

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом он заявил, выступая на заседании Комитета Европарламента по иностранным делам.

"Хочу перед лицом Европейского парламента подчеркнуть четкую позицию Украины: наше государство не видит альтернативы мирному урегулированию", - сказал Гройсман.

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Председатель ВР констатировал, что решение кризиса зависит от РФ, которая "потеряла уже не одну возможность доказать свою приверженность миру не словами, а реальными делами".

По мнению Гройсмана, для того, чтобы привлечь Россию к настоящему диалогу, необходимо сохранить существующие санкции против РФ, усилить секторальные ограничительные меры, сохранять постоянный политический и дипломатический давление и предоставить Украине всестороннюю помощь и конструктивную поддержку.

"Особенно остро стоит вопрос повышения обороноспособности и предоставления Украине разумного оружия оборонного характера", - подчеркнул он. В этой связи Гройсман выразил надежду, что Европарламент поддержит такой подход.

Председатель ВР напомнил о решении украинской власти обратиться в ООН и Евросоюза с предложением направить в Украину миротворческую миссию.

Говоря о саммите «Восточного партнерства», который пройдет в мае в Риге, Гройсман выразил надежду, что накануне этого события Европарламент и национальные парламенты государств Евросоюза "поощрят Совет ЕС к политическим сигналам", в частности о признании европейской перспективы Украины и политическом решении о введении безвизового режима.