Гройсман подписал постановление о приостановлении аккредитации некоторых российских СМИ

Как отмечается на сайте парламента, постановление подписано сегодня, 17 февраля.

Как сообщал УНИАН, 12 февраля Верховная Рада Украины приняла Постановление о временном приостановлении аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины (№1853).

Как отметила одна из авторов постановления, депутат от "БПП" Ирина Фриз, некоторые российские СМИ ведут информационную войну против Украины и украинского народа даже внутри страны.

Согласно постановлению, с целью обеспечения информационной безопасности Украины, Верховная Рада постановляет временно, до принятия решения о завершении антитеррористической операции, приостановить аккредитацию журналистов и представителей (продюсеров, операторов, технических работников) некоторых средств массовой информации Российской Федерации при органах государственной власти Украины.

Читайте такжеРоссийские журналисты выложили видео обстрела Дебальцево, во время которого они поощряют боевиковСлужба безопасности Украины должна срочно определить перечень средств массовой информации Российской Федерации, для работников которых необходимо приостановить аккредитацию при органах государственной власти Украины.

Кабинету министров Украины, Министерству иностранных дел Украины, другим центральным органам исполнительной власти, пресс-службе Верховной Рады Украины в двухдневный срок со дня вступления в силу настоящего Постановления поручается провести соответствующие мероприятия и обеспечить выполнение пункта 1 настоящего Постановления.

Кабинет министров Украины должен разработать порядок аккредитации журналистов и технических работников иностранных средств массовой информации в Украине в течение месяца со дня вступления в силу настоящего Постановления.