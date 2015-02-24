Россия направила Украине ноту об очередном "гумконвое" для Донбасса

Министерство иностранных дел Украины получило ноту от МИД России относительно намерения направить 27 февраля в Донецкую и Луганскую области очередной “гуманитарный груз”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге глава департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

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“Вчера нами получена очередная нота от российского МИД о намерении России направить 27 февраля в Донецкую и Луганскую области Украины груз, который российская сторона называет “гуманитарным”, - сказал Перебийнис.

Он отметил, что МИД Украины неоднократно обращало внимание российской стороны на то, что предыдущие “гуманитарные грузы” перемещались ею на территорию Украины без согласия правительства Украины. Были очевидные нарушения законодательства Украины, а также ранее согласованных Международным комитетом Красного Креста условий и модальностей доставки таких грузов.

“В ноте, направленной в ответ, мы заявили о категорическом требовании не осуществлять перемещения через государственную границу Украины упомянутых грузов без согласия украинской стороны и проведения компетентными органами Украины необходимых процедур пограничного и таможенного контроля, а также без согласования с Международным комитетом Красного Креста и без сопровождения этого груза его представителями”, - сказал Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, Россия с лета 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбассе так называемые «гуманитарные конвои» - колонны грузовиков, содержание которых никому неизвестной, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

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В СНБО Украины заявляют, что все российские «гумконвои» являются исключительно поддержкой боевиков. Главным образом, грузовики ввозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

15-й так называемый «гумконвой» из России прибыл на Донбасс 20 февраля.

По данным российских СМИ, сегодня, 24 февраля, очередная колонна с "гуманитарной помощью" отправилась в Ростовскую область из Ногинского спасательного центра МЧС России (Московская область).