Янукович за год может вернуть все замороженные активы – Transparency International

Об этом говорится в докладе Transparency International Россия, подготовленным совместно с украинским отделением этой организации, передает «Украинская правда».

Эксперты напомнили, что ЕС внес Януковича и людей из его окружения в санкционный список и заморозил их активы.

"Тем не менее, в настоящее время годовой срок действия данных санкций подходит к концу. Для его продления нужно будет новое решение Совета Европы. Судя по всему, дальнейшая судьба санкционного списка будет зависеть от того, сможет ГПУ представить доказательства вины указанных лиц. В случае снятия ограничительных мероприятий разыскать и вернуть активы, которые могут быть сразу же переоформлены на третьи лица, Украине будет еще сложнее", - говорится в докладе.

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Как пример, эксперты напомнили о переоформлении Межигорье на нового владельца и квартирах Януковича, которые также сменили владельцев.

"Пока что все, что происходит с активами Януковича и его окружения, мало похоже на правовое сотрудничество между странами. Есть опасения, что европейские страны скоро устанут ждать реальной помощи в расследовании сложных дел, связанных с бывшим президентом Украины и его окружением", считают эксперты.