"Посланник Путина" пугает "весь лес": в ВР произошла перепалка Княжицкого с Шуфричем насчет закона о языке

На крики Шуфрича Княжицкий отреагировал следующим образом: «Не оценят за поребриком, что вы голос срываете».

В сессионном зале Верховной Рады Украины постоянно происходит словесная перепалка между председателем Комитета по вопросам культуры и духовности Николаем Княжицким и народным депутатом фракции «Оппозиционный блок» Нестором Шуфричем относительно положений законопроекта о функционировании украинского языка.

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Как передает корреспондент УНИАН, депутаты из «Оппоблока» внесли максимальное количество поправок в законопроект и настаивают на их рассмотрении, таким образом затягивая рассмотрение проекта данного закона. Среди них наиболее активен Шуфрич.

Спор возник, когда Шуфрич настаивал на том, чтобы обсудить поправку, которую внес другой депутат, а не он. Княжицкий ответил, что согласно регламенту, парламент может обсуждать эту поправку, но не обязан, поэтому порекомендовал Шуфричу обсуждать те поправки, которые предложены им. Княжицкий, обращаясь к Шуфричу, отметил: «Когда один, простите, посланник Путина, как маленький таракан будет пугать весь лес и делать то, что он хочет, а страна будет разваливаться, ну мы что ненормальные люди? И мы это допустим?».

В ответ Шуфрич начал что-то выкрикивать с рабочего места, на что Княжицкий сказал: «Не оценят за поребриком, что вы голос срываете».

Также сегодня во время выступлений в парламенте на обсуждении законопроекта о функционировании украинского языка Шуфрич все время ссылался на заявление комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович, которая призвала депутатов ВР не голосовать за языковой закон до окончания президентских выборов. На это Княжицкий ему ничего не отвечал, только замечал, что Шуфрич цитирует Миятович, но при этом не может даже правильно назвать ее должность.

Как известно, сегодня Книжицький поддержал позицию внефракционного народного депутата Анны Гопко, что закон необходимо принять до завершения предвыборной кампании, то есть до конца следующей пленарной недели (до 22 марта).