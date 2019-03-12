В Совете Европы порекомендовали ВРУ отложить голосование за языковой закон

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинский парламент перенести "принятие этого важного законодательства на поствыборный период".

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович призвала украинских парламентариев не проводить голосование по языковому закону в предвыборный период, а рассмотреть закон после выборов.

Об этом "Европейской правде" сообщили во вторник в пресс-службе Совета Европы.

"Обсуждая любой новый закон или реформирование политики по использованию языков, государства-члены Совета Европы должны тщательно сбалансировать легитимную цель поддержки государственного языка и обязанность защищать и поддерживать использование языков меньшинств и сохранять культурное разнообразие", - отмечает Миятович.

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Комиссар отметила, что различные языковые группы должны быть эффективно вовлечены в процесс разработки таких законов и политики, и их взгляды должны быть должным образом учтены.

"В контексте избирательной кампании такие дискуссии часто становятся поляризованными и не способствуют принятию сбалансированных решений. Я призываю украинский парламент перенести принятие этого важного законодательства на поствыборный период", - призвала Дуня Миятович.

Верховная рада начала рассматривать во втором чтении закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" в конце февраля.

Закон закрепляет, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский - и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории страны.

Публичное унижение или пренебрежение украинским языком будет основанием для привлечения к юридической ответственности. Чиновники обязаны владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей.