Саакашвили: Порошенко в 2014 году говорил об "обмене" Крыма на членство Украины в Евросоюзе и НАТО
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что президент Украины Петр Порошенко в разговоре с ним в 2014 году заявил, что Киев станет частью Евросоюза и НАТО в обмен на окупированный Россией Крым.
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В интервью журналисту Дмитрию Гордону экс-президент также отметил, что Порошенко «свыкся с идеей», что возвращение Крыма невозможно.
«У меня был разговор с Порошенко, и он мне сказал: ты ж практически свыкся с идеей, что Южная Осетия и Абхазия никогда не вернутся в Грузию, точно так же мы должны свыкнуться с идеей, что Крыма уже у Украины не будет - но зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО», - рассказал он.
При этом Саакашвили отметил, что потеря Крыма может стать одной из причин отказа Украине в членстве в Евросоюзе и НАТО из-за «территориального конфликта».
Россия аннексировала украинский Крым в 2014 году. В связи с этим Евросоюз и США ввели против России санкции.