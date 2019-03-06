"Азовский пакет" санкций против 8 россиян будет введен в середине марта - источник

Решение о новых санкциях должно быть обнародовано в журнале ЕС.

Решение комитета постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) о применении Евросоюзом санкций против 8 граждан Российской Федерации за захват и арест украинских моряков возле Керченского пролива будет внедрено и

Решение комитета постоянных представителей стран - членов Европейского Союза (Coreper) о применении Евросоюзом санкций против 8 граждан Российской Федерации за захват и арест украинских моряков у Керченского пролива будет введено и вступит в силу в середине марта.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил осведомленный источник из дипломатических кругов в Брюсселе.

Собеседник подтвердил, что сегодня послы ЕС согласовали решение о новых ограничительных мерах Евросоюза против 8 россиян, ответственных за содержание под стражей 24 украинских моряков.

"Введение санкций ожидается в середине марта после обнародования решения в Официальном журнале ЕС", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, президент Украины Петр Порошенко сообщил, что послы ЕС приняли новый «азовский пакет» санкций в отношении России. Ограничительные меры будут введены из-за агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе.