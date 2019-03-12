Луценко: информация Бигуса появилась на финальной стадии расследования ГПУ по "Укроборонпрому"

Генпрокурор Юрий Луценко подчеркнул, что Генпрокуратура не может вмешиваться в расследование дел, связанных с коррупцией на государственных предприятиях.

Расследование коррупции в государственном концерне «Укроборонпром» является исключительной компетенцией Национального бюро расследований Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Центризбиркоме заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя ситуацию вокруг журналистского расследования о коррупции в «Укроборонпроме» и других государственных предприятиях.

«Я уже комментировал информацию, изложенную господином Бигусом, по сути дела «Оптимумспецдеталь» - это одно из 480 уголовных производств по концерну «Укроборонпром», и это дело успешно расследуется. Информация Бигуса появилась на финальной стадии нашего расследования, но прокуроры не могут быть быстрее журналистов», - сказал Луценко.

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Он добавил, что еще в 2016 году военная прокуратура зарегистрировала дело в отношении «Оптимумспецдетали», а весь прошлый год продолжалась налоговая проверка предприятия, владельцем которой является гражданин Андрей Рогоза.

Луценко также добавил, что военная прокуратура успешно расследовала это дело, поскольку Рогоза и два уже бывших сотрудника СБУ сейчас находятся на скамье подсудимых и обвиняются в мошенничестве.

В то же время Луценко заявил, что хищения в «Укроборонпроме» и коррупция должностных лиц этого концерна - это исключительная компетенция НАБУ.

«Я знаю, что общество больше интересуется, были ли в этом деле хищения и коррупция со стороны должностных лиц концерна, руководства государственных оборонных предприятий и членов их семей. Эту информацию можно получить исключительно у НАБУ, которое специально для этого создали", - подчеркнул генпрокурор.

Также Луценко добавил, что данные о коррупционных действиях должностных лиц НАБУ относительно сотрудничества с Рогозой были направлены собственно в бюро еще в 2017 году по заявлению руководителя САП.

«Но никаких действий НАБУ по этому делу не совершала. Поэтому думаю, что этот вопрос относится к компетенции общественного совета НАБУ, аудита НАБУ, поскольку ни президент, ни генпрокурор не могут влиять на деятельность НАБУ», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали любым стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой".

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и судится с журналистами-расследователями. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

11 марта журналисты обнародовали еще одну часть расследования, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года считало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в список фирм с признаками фиктивности, но позже вычеркнуло из этого списка. По данным журналистов, за такое решение НАБУ якобы брало взятки.