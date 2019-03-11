Коррупция в Укроборонпроме: журналисты рассказали, как НАБУ вычеркнуло фирму группы Гладковского из перечня фиктивных

Информатор НАБУ Евгений Шевченко зарабатывал на урегулировании вопроса о разрешении компании "Оптимумспецдеталь", за которой стоял замсекретаря СНБО Олег Гладковский, поставлять запчасти на оборонные предприятия.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в декабре 2016 года посчитало подозрительными контракты компании "Оптимумспецдеталь" с Харьковским бронетанковым заводом и внесло ее в перечень фирм с признаками фиктивности.

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Для разблокирования поставок контрабандных запчастей на предприятия оборонного сектора группа, деятельность которой прикрывал первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, воспользовалась услугами посредника, говорится в заключительной части расследования программы "Наші гроші".

На эту роль был выбран предприниматель Евгений Шевченко, известный как внештатный агент НАБУ.

Уже в январе 2017 года концерн "Укроборонпром" получил письмо за подписью заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, в котором "Оптимумспецдеталь" в списке фиктивных компаний уже не значилась. Это позволило фирме продать Харьковскому бронетанковому заводу прицелы для танков по завышенной втрое цене, в результате убытки составили около 13 млн грн, говорится в программе.

Шевченко свел "группу Гладковского" с детективом бюро Дмитрием Литвиненко. Как явствует из перехваченной переписки директора "Оптимумспецдетали" Андрея Рогозы, детектив вручную вычеркнул эту компанию из справки о фиктивных предприятиях, которая рассылалась в оборонный госконцерн.

"Четкий прайс НАБУ на канцелярские услуги для группировки злоумышленников отсутствует. Но однозначные указания на то, что эти услуги платные, к сожалению, есть", – сказала автор расследования Леся Иванова.

Шевченко отрицал в интервью, что передавал деньги детективам, но признавал, что благодаря знакомству с Рогозой и другими фигурантами схем получил возможность заработать на поставках оборонным предприятиям от $200 тыс. до $300 тыс.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с чиновниками оборонпрома. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые зачастую не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот "товар" по сговору с руководством "Укроборонпрома" продавали на оборонные заводы.

Таким образом группа якобы получила от "Укроборонпрома" не менее 250 млн грн. Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и "смотрящим за оборонкой". 26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности. Сам Гладковский заявил, что его сын стал заложником "грязной работы и грязных дел" и подает иск на журналистов-расследователей. САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных журналистами фактов о миллионных сделках в оборонной сфере. Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года.

По его словам, установленная сумма ущерба, нанесенного госбюджету, о котором говорится в расследовании проекта "Наши деньги с Денисом Бигусом", составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе "Кузница на Рыбальском", получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.