Рада сегодня продолжит рассматривать языковой законопроект (онлайн-трансляция)

Всего в сегодняшней повестке дня пленарного заседания парламента более 30 вопросов.

Сегодня Верховная Рада продолжит рассматривать во втором чтении законопроект о функционировании украинского языка как государственного.

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Как передает корреспондент УНИАН, парламент 28 февраля начал рассматривать этот законопроект, в который подано более 2 тыс. поправок и, как известно, не может прерываться, пока не завершит рассмотрение.

Вместе с тем в сегодняшней повестке дня пленарного заседания парламента более 30 вопросов. Среди них, в частности, ряд законопроектов по аграрной политики, а также проект закона о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Также предусмотрено рассмотрение проекта постановления об обеспечении беспрепятственной деятельности средств массовой информации в предвыборный период 2019 года.

Как сообщал УНИАН, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или неуважение государственного языка. Ко второму чтению к проекту закона поданы 2,5 тыс. поправок.