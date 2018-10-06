Парубий сделал прогноз по рассмотрению законопроекта о государственном языке во втором чтении

По словам спикера парламента, некоторые спорные моменты, в частности, о создании института языковых инспекторов, были изъяты из текста документа в первом чтении.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий прогнозирует конструктивное рассмотрение законопроекта о государственном языке во втором чтении.

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Об этом сообщает пресс-служба парламента со ссылкой на слова Парубия. Отвечая на вопрос журналистов, Парубий сообщил, что некоторые спорные моменты, в частности, о создании института языковых инспекторов, были изъяты еще в первом чтении. «Остается языковая комиссия, и остается омбудсмен - уполномоченный по вопросам языка в Украине. То есть уязвимые моменты, которые могли быть основанием для дискуссий и двоякой трактовки, - изъяты из закона уже в первом чтении», - сказал Парубий.

По словам Парубия, нормы законопроекта уже в первом чтении адаптированы к тем законодательным актам, которые были приняты парламентом за последний год в языковом аспекте, в частности, к закону об образовании и закону о квотах на телевидении и радио.

Также он выразил убеждение, что поправки, которые будут внесены ко второму чтению, будут иметь технический характер.

«Я надеюсь, что хотя дискуссия по второму чтению будет острой, эмоциональной - потому что вопрос языка в Украине все время вызывал эмоции, думаю, она будет конструктивной, и мы так же конструктивно сможем найти консенсус в зале и принять этот закон во втором чтении», - отметил Парубий.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Народные депутаты сначала не могли принять никакого решения, поскольку фракция «БПП» настаивала на принятии в первом чтении двух законопроектов - №№ 5556 и 5670-р, тогда как фракция «Народный фронт» и ряд других фракций требовали принятия только законопроекта № 5670-д .

В результате во время голосований в сессионном зале набиралось примерно одинаковое количество голосов депутатов – немногим более 200 по обоим предложениям, но ни одно из них не имело поддержки в 226 голосов.

После длительных споров и обвинений на трибуну парламента вышел народный депутат Игорь Грынив (фракция «БПП») и заявил, что некоторые политические силы пытаются «толкнуть Украину в пропасть». Он отметил, что его фракция не позволит этого сделать и готова голосовать за законопроект № 5670-д в первом чтении, но при условии, что ко второму чтению в нем будет учтен ряд норм, предусмотренных законопроектом № 5556.

Автором законопроекта № 5556 является народный депутат из фракции «БПП» Ярослав Лысюк. Как заявил председатель Комитета ВР по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий, этим законопроектом фактически легализуются региональные языки, поскольку он предусматривает, что на территориях компактного проживания меньшинств может быть два языка.