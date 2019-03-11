РФ признала усиление своих войск в оккупированном Крыму для "защиты интересов в Черном море"

По словам министра обороны РФ, это «обеспечивает защиту территории полуострова и интересы России в Черном море».

Министр обороны РФ Сергей Шойгу признал усиление группировки войск в оккупированном Россией Крыму.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне Шойгу сказал: «Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море».

Он заявил, что в настоящее время все воинские части российской армии являются частями постоянной готовности.

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«В 2012 году в составе сил немедленного применения содержалось всего 16 соединений. Вместо дивизий были сформированы бригады, укомплектованные личным составом на 50-75%. Временные параметры по приведению их в боевую готовность за один час достигнуты не были», - напомнил Шойгу.

По его словам, вооруженные силы РФ в 2019 году впервые получат разведывательно-ударные беспилотники.

«За шесть лет сформировано 38 воинских частей, на вооружение которых поставлено более 2 тыс. современных беспилотников. С этого года начнут поступать на вооружение разведывательно-ударные комплексы средней дальности», - сообщил министр обороны России.

Как сказал Шойгу, сегодня действует новая система комплектования вооруженных сил, и с 2012 года количество контрактников возросло более чем вдвое и в настоящее время составляет 394 тыс. человек.

По словам Шойгу, в каждом полку и бригаде формируются по два батальона, укомплектованных контрактниками, а третий - призывниками. «При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются», - заверил он.

Всего, отметил министр, в российской армии 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками.

Кроме того, Шойгу заявил, что принятые меры позволили к 2019 году увеличить количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - более чем в 30 раз.

Также Шойгу сообщил, что всего в Сирии Россия апробировала 316 образцов современного вооружения.