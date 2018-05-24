Украина применила санкции в отношении министра обороны РФ Шойгу и ряда боевиков

Санкции в отношении российских политиков и деятелей культуры введены бессрочно, а в отношении боевиков - на три года.

Украина применила ограничительные меры (санкции) в отношении ряда физических лиц в связи с агрессией Российской Федерации, в том числе в отношении действующих политиков, деятелей культуры и боевиков так называемых ДНР и ЛНР.

Об этом говорится в приложении к обнародованному решению СНБО от 2 мая «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», в котором содержится перечень физических лиц, к которым применяются ограничительные меры (санкции).

Среди прочих, санкции бессрочно применены в отношении главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации Рамзана Кадырова; министра обороны РФ Сергея Шойгу; директора Службы внешней разведки РФ, постоянного члена Совета безопасности РФ Сергея Нарышкина; депутата Государственной думы РФ седьмого созыва от ЛДПР Владимира Жириновского; председателя Совета федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко; секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева; заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Рогозина; командующего Воздушно-десантными войсками ВС РФ Андрея Сердюкова; российского певца Иосифа Кобзона.

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Сроком на три года санкции применены в отношении бывшего главаря террористов Игоря Безлера и бывшего «министра обороны» так называемой ДНР Игоря Гиркина, бывшего главаря «ЛНР» Игоря Плотницкого, главаря так называемой ДНР Александра Захарченко, «председателя народного совета «ДНР» Дениса Пушилина, бывшего «премьер-министра» незаконного вооруженного формирования «ДНР» Александра Бородая. Также санкции применены в отношении разыскиваемого Украиной экс-депутата Верховной Рады Украины от «Партии регионов» Олега Царева.

Как сообщал УНИАН, Совет национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая ввел санкции в отношении юридических и физических лиц, связанных с российской агрессией против Украины. Санкции вводяся по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии против Украины, к подготовке и проведению незаконного голосования в оккупированном Крыму в рамках выборов президента РФ, представителей российской оккупационной администрации в Крыму, боевиков российских вооруженных формирований на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и др. Кроме того, санкции введены и в отношении лиц, причастных к информационной и киберагрессии против Украины, к противоправным действиям против граждан Украины, которых незаконно удерживают в России, в отношении депутатов Государственной Думы и членов Совета федерации Федерального собрания РФ и др.

Для введения в действие решения СНБО 18 мая президент Петр Порошенко подписал соответствующий указ.