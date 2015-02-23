Frankfurter Allgemeine: Главный выигрыш для Путина

В статье Николаса Буссе «Главный выигрыш для Путина», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, говорится, что вопрос о том, следует ли Греции оставаться в еврозоне, в настоящее время обсуждается в Германии, в основном, с экономической точки зрения. Это и понятно, ведь речь идет о миллиардных кредитных гарантиях, за которые несут ответственность немецкие налогоплательщики, и о последствиях для правил валютного союза. Для полного анализа затрат и выгод необходимо учесть также и политические факторы. О них удивительно мало говорят на публике, хотя они играют важную роль в принятии решений действующими политиками.

В качестве первого аспекта стоит рассмотреть, какие последствия для стабильности Греции имел бы выход из валютного союза. Даже сторонники выхода ожидают, что греческой экономике грозит большой коллапс, который из-за сильной зависимости от импорта может привести к нехватке продовольствия и проблемам с поставками лекарств в страну. Не исключено, что Греция будет оставаться «несостоявшимся государством» на протяжении многих лет, которые будут отмечены политическими беспорядками, преступностью и потоками беженцев.

Последствия могут быстро стать ощутимыми и в соседних странах, а также в Северной Европе. Может ли такая страна и дальше гарантировать безопасность внешних границ ЕС? Может ли она продолжать соответствовать требованиям внутреннего рынка? После выхода Греции из еврозоны быстро будет поставлено под сомнение и ее членство в Шенгенской зоне и в ЕС. Последнее будет ​​под угрозой на законных основаниях, потому что согласно договорам, страна может выйти только из всего ЕС, а не отдельно из валютного союза.

Это приводит ко второй проблеме, которую не следует недооценивать: какие последствия будет иметь выход одной страны-члена для сплоченности остальных 18 евростран или 27 стран ЕС? Несмотря на все различия, которые государствам-членам пришлось преодолеть с начала европейского единения в Брюсселе, среди них было базисное доверие, и даже в самых сложных случаях можно было достигнуть согласия и пойти на компромисс. Никогда конфликт интересов не приводил к тому, что страна должна была выйти из ЕС. Выход Греции, вероятно, станет причиной появления определенной степени недоверия и отсутствия солидарности между остальными странами. Для союза, который базируется на сотрудничестве, это стало бы ощутимым бременем. Немецкое руководство также может пострадать, если федеральное правительство объявят главным виновником провала переговоров.

Возможно, наибольший риск «Грексита» - это его стратегические последствия. Если Греция выйдет из состава Европейского союза, то основная страна Балкан будут искать новых партнеров. Первым кандидатом будет Россия, вне зависимости от состава правительства в Афинах. У России есть деньги, интересы на Балканах, и есть близость культур между двумя православными странами. Для президента Путина союз с Грецией стал бы геополитическим призом, потому что он мог бы приобрести непосредственное влияние на Эгейском море, а также вернуться в Центральную и Юго-Восточную Европу (Сербия, Венгрия, Словакия) с помощью другой важной страны. У него был бы рычаг управления в руках для того, чтобы забрать Балканы из западного лагеря. Для ЕС последствия проявятся очень быстро: так называемый «Трансадриатический трубопровод», который должен поставлять газ в Европу из Каспийского региона в обход России, собирались строить через Грецию.

Стратегические vs. внутриполитические издержки

Кроме того, для НАТО зависимость Афин от Москвы также была бы проблематичной. В ответ на действия России в Украине, альянс усилил меры для защиты восточных союзников. Поскольку Греция, вероятно, останется членом альянса, правительство России будет пытаться использовать возможность, чтобы вмешиваться в этот процесс через Афины. От американцев, в свою очередь, ожидают, что они будут оказывать давление на европейцев, и требовать компенсировать потерю Греции быстрой интеграцией Турции в ЕС.

Эти три фактора можно сравнить с вероятными внутриполитическими издержками, которые будут ощутимы во многих странах ЕС, если пойти навстречу Греции: укрепление позиций евроскептиков (на севере) и сомнения по поводу политики реформ (на юге). Предстоит очень трудный выбор.