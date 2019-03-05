НАБУ открыло еще одно производство после расследования журналистов об "откатах" Гладковскому

Сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере.

НАБУ открыло еще одно уголовное производство по результатам анализа третьей части расследования СМИ о фактах коррупции в оборонке по осуществлению закупки деталей и комплектующих для авиатехники по ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

«По результатам анализа информации, изложенной в третьей части расследования Lesya Ivanova и BIHUS.info о фактах коррупции в оборонке, детективы НАБУ зарегистрировали еще одно уголовное производство. Предварительная правовая квалификация - ч.5 ст.191 УК Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что сведения в ЕРДР внесены по факту завладения средствами госбюджета, совершенного по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере путем злоупотребления служебным положением должностными лицами из числа руководителей государственной компании «Укрспецэкспорт», при осуществлении закупки деталей и комплектующих для авиатехники.

В НАБУ отметили, что «приведенные факты и переписку между фигурантами обнародованных трех частей упомянутого расследования журналистов, которые, предполагаем, могут содержаться в материалах расследования военной прокуратуры, Генеральная прокуратура в НАБУ никогда не передавала. Зато НАБУ получило другие материалы, касающиеся других фактов, которые были приобщены к расследованию детективов».

В ведомстве отметили, что часть описанных BIHUS.info в оборонной сфере событий уже исследуется в рамках досудебных расследований НАБУ.

Читайте такжеСын Гладковского подал в суд на журналистов за расследование о хищениях в "оборонке"

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором говорилось, что сын тогдашнего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В расследовании утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким образом группа якобы получила от «Укроборонпрома» не менее 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

26 февраля президент отстранил Гладковского от исполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО на время проведения расследования, а 4 марта подписал указ об освобождении от должности.

Сам Гладковский заявлял, что его сын стал заложником «грязной работы и грязных дел» и судится с журналистами-расследователями.

САП открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что ГПУ расследует обнародованные в СМИ сделки в оборонной сфере с 2017 года, а НАБУ - с 2016 года. По его словам, установленная сумма ущерба, причиненного госбюджету, о которых говорится в расследовании проекта «Наши гроши с Денисом Бигусом», составляет 22 млн грн. Также Луценко подтвердил, что предприятия ОПК, в том числе «Кузница на Рыбальском», получали детали для ремонта военной техники контрабандой из России.

4 марта проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал новую часть расследования закупок комплектующих по завышенным ценам для предприятий «Укроборонпрома», согласно которому действующий руководитель государственного концерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Гладковский якобы получали «откаты» за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.