Коррупционный скандал: "Укроборонпром" признал российское происхождение высотомеров для Ан-26

В госконцерне заявили, что было выбрано лучшее ценовое предложение.

Первый заместитель генерального директора ГК "Укроборонпром" Сергей Омельченко заявляет, что единственной компанией по производству высотомеров, которые ставились на Ан-26, является предприятие из Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, проверяли ли в "Укроборонпроме", где ООО "АН-Сервис" принимает высотомеры, кто и из какой страны их поставляет, ведь в журналистском расследовании говорится, что высотомеры были приобретены у компании, которая их купила у компании из ОАЭ, а та - у компании из России, а также о проверке стоимости высотомеров.

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"Механизм существует, и он состоит из тендерного и конкурентного подхода к закупке комплектующих. В данном случае также было выбрано лучшее ценовое предложение из тех, что имелись при ответах на запрос авиационных предприятий Украины, имеющих соответствующую специальность и сертификацию по поставкам авиационных элементов", - пояснил Омельченко.

По его словам, благодаря выбору наилучшего ценового предложения удалось получить этот товар.

На замечание, что ранее на пресс-конференции Омельченко рассказал, что лучшее предложение было только от одной компании, поэтому о каком тогда тендере идет речь, он ответил: "Единственный победитель со своим предложением действительно предоставил лучшую цену. И он единственный, кто смог поставить этот высотомер".

На вопрос, кто является производителем высотомеров, которые ставились на Ан-26, и кто их выпустил, Омельченко ответил: "Единственная компания, производящая такие высотомеры, - это предприятие Российской Федерации".

Как сообщал УНИАН, 4 марта проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал новую часть расследования по закупкам комплектующих по завышенным ценам для предприятий "Укроборонпрома", согласно которому действующий руководитель госконцерна Павел Букин и бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский якобы получали "откаты" за поставки высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана.

В журналистских материалах говорится, что в 2016-2017 годах высотомеры стоимостью около 85 тыс. долларов США при посредничестве сына Гладковского Игоря и его партнера Виталия Жукова были доставлены в Украину через ОАЭ под видом запчастей к гражданскому вертолету и приобретены госкомпанией "Укрспецэкспорт", которую на тот момент возглавлял Букин, примерно за 580 тыс. долларов.

Авторы расследования утверждают, что при закупке высотомеров для ремонта в Украине Ан-26 из Казахстана Гладковский-старший и Букин получали как минимум 30 и 10 тыс. долларов США "отката".