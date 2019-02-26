САП открыла производство для проверки расследования журналистов о коррупции в оборонной сфере

В специализированной антикоррупционной прокуратуре заверили, что все факты, изложенные в программе "Наши гроши" будут проверены, и в дальнейшем будет принято соответствующее процессуальное решение.

Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство для проверки обнародованных в программе «Наши гроши» фактов о миллионных сделках в оборонной сфере.

Об этом сообщила пресс-секретарь Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк.

«Мы, по информации, которая была обнародована в СМИ, внесли сведения в ЕРДР и начали уголовное производство по предварительной правовой квалификации – часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой)», - заявила она.

Постолюк добавила, что правовая квалификация производства может быть изменена.

«Это производство может дополниться другими статьями Уголовного кодекса», - отметила она.

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Постолюк отметила, что «есть факты нарушения должностными лицами ГК «Укроборонпром», а также другими предприятиями, но для того, чтобы проверить эту информацию и дать правовую оценку действиям должностных лиц, надо провести расследование и установить факты, для этого было начато уголовное производство».

Она заверила, что все факты, которые были изложены в СМИ, будут проверены, и в дальнейшем будет принято соответствующее процессуальное решение.

Постолюк заметила, что о подозрениях еще никому не сообщали.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля проект «Наши гроши с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонительными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо стандартам качества, были завышены в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».