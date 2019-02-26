Офис и авто сына Гладковского как консула Сейшельских островов могут подпадать под иммунитет - эксперт

По словам дипломата, иммунитет почетного консула не такой, как дипломатический, он связан с исполнением служебных обязанностей.

Офис и автомобиль сына первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, который фигурирует в журналистском расследовании относительно возможного хищения в оборонной сфере, могут подпадать под консульский иммунитет.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал бывший генеральный консул Украины в Стамбуле и Эдинбурге, глава правления фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

В частности, как отмечает дипломат со ссылкой на информацию Министерства иностранных дел, Игорь Гладковский является руководителем почетного консульства Республики Сейшельские Острова в Киеве.

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«Помещение почетного консульства, конечно, имеет дипломатический иммунитет - там не могут проводиться обыски без согласия Республики Сейшельские Острова, архивы, переписка не могут быть осмотрены - это однозначно», - подчеркнул он.

Яременко отметил, что почетные консулы - члены иностранного дипломатического корпуса в Украине. «То есть он (Игорь Гладковский - УНИАН) должен приглашаться украинскими властями на все праздники на одном уровне с послами и другими руководителями дипломатических учреждений», - отметил дипломат.

Однако Яременко заметил, что у почетных консулов нет личного дипломатического иммунитета, поскольку они являются гражданами страны пребывания, а в Украине иммунитет имеют только определенные законом лица. «Консульский иммунитет в целом функциональный, он не такой, как дипломатический, он связан с исполнением служебных обязанностей, тогда как дипломатический - он абсолютный. Есть разница по Венской конвенции. Привилегии почетных консулов несколько ниже, чем у иностранных дипломатов», - отметил Яременко.

Дипломат сказал, что «у него могут быть дипломатические номера - раньше такие случаи были, когда у почетных консулов были дипломатические номера».

Как сообщал УНИАН, накануне проект «Наши деньги с Денисом Бигусом» обнародовал расследование, в котором утверждается, что сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Утверждается, что Гладковский-младший и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также - на складах украинской армии. Цены на запчасти, которые часто не соответствовали никаким нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы. Таким способом группа якобы получила от «Укроборонпрома», по меньшей мере, 250 млн грн.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».