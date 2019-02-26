В Раде потребовали от президента объяснений по расследованию о хищении средств оборонки

Накануне журналист Денис Бигус обнародовал данные расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике.

Фракция «Объединения «Самопомич» требует от президента Петра Порошенко предоставить объяснения по поводу данных журналистского расследования, согласно которым приближенные к нему лица якобы организовали схему по хищению средств в ОПК.

Читайте такжеЗеленский прокомментировал журналистское расследование контрабанды запчастей к военной технике из РФ (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании парламента заявил лидер фракции «Самопомич» Олег Березюк.

«В этом зале нет смысла работать, пока не придет президент и не расскажет, почему Совет национальной безопасности и обороны сегодня крышует ограбление украинской армии», - сказал он.

В ответ председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал народных депутатов "опомниться", потому что «за выборами существует Украина».

По словам спикера, если сегодня парламент не примет решение президента о доступе подразделениям Вооруженных сил других государств на территорию Украины для участия в многонациональных учениях, то военные учения будут сорваны.

Справка УНИАН. 25 февраля журналист Денис Бигус обнародовал данные расследования, согласно которым лица из окружения президента якобы зарабатывали на поставках российских запчастей к военной технике.

Журналист утверждает, что сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы был участником миллионных схем по хищению средств в ОПК.

По информации журналиста, Игорь Гладковский якобы вместе с другими лицами по контрабандным схемам поставлял в Украину из РФ запчасти к военной технике. Журналисты утверждают, что украинские предприятия ОПК в несколько раз переплачивали за запчасти.