«Друзья Порошенко» воруют миллионы на оборонке - журналисты (видео)

Люди из окружения президента вступили в сговор с чиновниками «Укроборонпрома» и заработали миллионы на контрабандных деталях из РФ, утверждается в расследовании.

Сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Наші гроші з Денисом Бігусом». Утверждается, что Игорь Гладковский и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии.

Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы.

Утверждается, что в группу входят, в частности, Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший сотрудник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур различных уровней. «Специалистом по контрабанде» стал Андрей Рогоза, который, как утверждается, и раньше зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах.

Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».

Группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривень.

Центром сделок становится подставная компания «Оптимумспецдеталь». Полученные деньги переводили в наличные, которые тратили на откаты, взятки и роскошную жизнь. Утверждается, что роль «прокладки» в схемах выполнял даже президентский завод – «Кузня на Рибальському».

Утверждается, что группа получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.

В апреле прошлого года журналисты разоблачили коррупционную схему с бронетехникой, которая завозилась из-за рубежа.

В свою очередь, в "Укроборонпроме" распространенную СМИ информацию о коррупционных схемах с бронетехникой решительно опровергли.