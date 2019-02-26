«Друзья Порошенко» воруют миллионы на оборонке - журналисты (видео)
Сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.
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Об этом говорится в расследовании журналистов проекта «Наші гроші з Денисом Бігусом». Утверждается, что Игорь Гладковский и его партнеры вступили в сговор с оборонными чиновниками. Они скупали военные запчасти у российских контрабандистов, а также – на складах украинской армии.
Цены на запчасти, которые часто не соответствовали каким-либо нормам качества, накручивались в разы. Этот «товар» по сговору с руководством «Укроборонпрома» продавали на оборонные заводы.
Утверждается, что в группу входят, в частности, Олег Гладковский, его сын Игорь, бывший сотрудник концерна Виталий Жуков и руководители оборонных структур различных уровней. «Специалистом по контрабанде» стал Андрей Рогоза, который, как утверждается, и раньше зарабатывал на сомнительных оборонных контрактах.
Олега Гладковского журналисты называют другом нынешнего президента Петра Порошенко и «смотрящим за оборонкой».
Группа быстро становится привилегированным поставщиком госзаводов и получает контракты на сотни миллионов гривень.
Центром сделок становится подставная компания «Оптимумспецдеталь». Полученные деньги переводили в наличные, которые тратили на откаты, взятки и роскошную жизнь. Утверждается, что роль «прокладки» в схемах выполнял даже президентский завод – «Кузня на Рибальському».
Утверждается, что группа получила от «Укроборонпрома» по меньшей мере 250 млн грн.
В апреле прошлого года журналисты разоблачили коррупционную схему с бронетехникой, которая завозилась из-за рубежа.
В свою очередь, в "Укроборонпроме" распространенную СМИ информацию о коррупционных схемах с бронетехникой решительно опровергли.