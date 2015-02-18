Ефремова могут снова арестовать по новому обвинению

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ефремов сообщил журналистам после завершения допроса в Генпрокуратуре.

По словам Ефремова, на допросе ему задавали вопросы относительно его высказываний в сессионном зале Верховной Рады и на согласительных советах ВР во времена, когда он был народным депутатом и возглавлял фракцию Партии регионов.

Как сказал Ефремов, он подтвердил, что действительно говорил те вещи, о которых его спрашивали в прокуратуре, и не отказывался от сказанного.

Читайте такжеЕфремов заявляет, что залог за него внес КолесниковПо его мнению, его хотят сделать главным виновником преступлений, которые произошли на Майдане. Также Ефремов подозревает, что к 20 февраля - годовщине массовых убийств на Майдане - его хотят арестовать.

По словам Ефремова, если его сегодня не посадят, то оденут электронный браслет.

Как сообщал УНИАН, правоохранители задержали Ефремова 14 февраля в Киеве.

Печерский райсуд Киева 16 февраля избрал Ефремову меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесении 3,6 млн грн залога.

Сегодня, 18 февраля, Ефремов сообщил, что Генпрокуратура объявила ему о подозрении в разжигании межнационального конфликта. Также он сказал, что залог за него внес бывший вице-премьер Борис Колесников.