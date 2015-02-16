Печерский райсуд арестовал Ефремова с возможностью выхода под залог в 3,6 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила следователь-судья Печерского районного суда Олеся Батрин, удовлетворив таким образом ходатайство Генпрокуратуры.

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Как отмечается в обосновании судебного решения, суд пришел к выводу, что есть риски сокрытия бывшего председателя фракции Партии регионов от следствия, давления на свидетелей и выезда за границу.

Согласно решению суда, в случае не внесения указанной суммы денежных средств до 14 апреля, Александр Ефремов будет содержаться под стражей, в другом случае - он будет выпущен из-под стражи с момента уплаты 3,6 млн грн залога. Также суд постановил, чтобы Александр Ефремов сдал свой заграничный паспорт представителям органов следствия.

Адвокат бывшего народного депутата Александр Мельников просил суд не избирать его подзащитному никакой меры пресечения. Он сообщил суду, что группа народных депутатов написали письмо с просьбой взять Александра Ефремова на поруки. Среди подписантов бывшие "регионалы" Татьяна Бахтеева, Юрий Воропаев, Дмитрий Шпенов и другие депутаты.

Как сообщал УНИАН, 14 февраля сотрудники Генпрокуратуры совместно с сотрудниками СБУ задержали бывшего председателя Партии Регионов в Верховной Раде Александра Ефремова. Сегодня Печерский суд Киева избирает меру пресечения для Александра Ефремова.