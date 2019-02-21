Изменения в Конституцию на высшем уровне подвели официальную черту под эпохой метания Украины по карте мира - Кулеба

Членство в ЕС и НАТО, закрепленное теперь в Конституции, — удары по стене русского мира, столетиями отделявшей Украину от Европы. И эта стена должна быть наконец разрушена.

Президент Украины Петр Порошенко прямо в зале Верховной рады подписал изменения в Конституцию. Они закрепляют цель нашей страны — членство в НАТО и ЕС.

Об этом пишет Дмитрий Кулеба, постоянный представитель Украины при Совете Европы, в журнале Новое время.

В тот же день в том же зале президент Европейского совета Дональд Туск сказал фразу, которую теперь будут цитировать на каждом углу: “Нет Европы без Украины”.

Можно иронизировать по поводу громких слов и новых формулировок Конституции. Но лучше не стоит. Все это удары по стене русского мира, которая столетиями отделяла Украину от Европы. И эта стена должна быть наконец разрушена.

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Туск знает, о чем говорит. Он отлично помнит, как его родная Польша возвращалась в Европу после падения другой стены — берлинской. В сентябре 1989 года тогдашний глава Евро комиссии Жак Делор выступал перед Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Западная Европа должна была принять решение, что делать с новыми демократиями — Венгрией, Польшей и Чехословакией. Все, что мог предложить им Делор, — расширенный диалог. Он назвал эти страны “сиротами Европы” и дал четкий сигнал: до Европейского сообщества (предшественник Евросоюза) им еще нужно было дорасти, причем неизвестно когда. В начале 1992 года, когда СССР уже пал, карта Европы изменилась до неузнаваемости, а Украина радостно собирала признания своей независимости, политика старой Европы в отношении новеньких вызывала у последних фрустрацию.

Легендарный поляк Лех Валенса не сдерживал себя в оценках, выступая с трибуны той же Парламентской ассамблеи: “У нас, граждан более бедной части Европы, создается впечатление, что более богатая и процветающая часть Европы закрывается от нас, превращается в модный клуб для тех, кто лучше обеспечен и живет в стабильных условиях”.

Знакомые сиротские ощущения, не правда ли? В 1991 году мы получили независимость, не имея однозначной картинки своего европейского будущего. Мы игрались в многовекторность и собирали коллекцию стратегических партнеров, интегрировались в ЕС и чуть не вскочили в Единое экономическое пространство с Россией, объявляли безальтернативность курса в НАТО и принимали закон о внеблоковости. Мы делали все что угодно, но не могли определиться.

Изменения в Конституцию на высшем уровне подвели официальную черту под эпохой метания Украины по карте мира в попытках определиться.

В ЕС и НАТО все работает точно так же, как в мозгу. 45 лет ссылки в соцлагерь отучили западных европейцев от мысли о том, что Польша, Венгрия, Чехословакия являются частью общего европейского дома. Отсюда и тот самый статус “сирот Европы”. Тем не менее, вопреки изначальному скептицизму, все эти государства, а также страны Балтии и Хорватия со Словенией стали членами обеих организаций. Потому что сразу бесповоротно определились со своей идентичностью и сделали домашнюю работу. Сегодня ЕС обещает членство государствам Западных Балкан. Там процветает коррупция, государственные институты слабы и переплетены с организованной преступностью, а призрак конфликтов бродит по региону. Но они свои. Поэтому им обещают. ЕС не дал нам обещания членства.

Старая Европа забыла, что мы свои, а мы слишком долго сами не могли определиться. Более 300 лет нас растворяли в котле русского мира. Попытки вырваться из него в XVII, XVIII и XX веках проваливались одна за другой. Логично, что даже после распада СССР в сознании стран западнее нашей границы мы были частью русского мира.

Разрыв с Россией, имплементация Соглашения об ассоциации с ЕС, внедрение стандартов Альянса, реформы — это предохранители от очередного метания и возможность снова стать своими не на восток, а на запад от нашей границы. А последние изменения в Конституцию — это еще и инструмент продвижения ЕС и НАТО в качестве своих среди украинцев.

Между статусами “сироты” и “свой” лежит вполне конкретный путь. Цитата Туска станет мемом, подтверждающим этот факт в отношении Украины. Наше движение по этому пути уже не остановить, но мы еще можем затормозить. Этого вполне можно избежать. Если не делать глупостей в год выборов и после них.

Полный текст мнения читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 21.02.2019.