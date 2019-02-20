Эксперты дали оптимистичный прогноз насчет даты вступления Украины в НАТО

Эксперты считают, что Украина может вступить в НАТО уже в 2025 году.

Украина может получить План действий относительно членства в НАТО уже в 2023 году, а вступить в Североатлантический альянс в 2025 году.

Об этом в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Прямой" такое мнение высказали политологи Александр Палий и Сергей Таран.

В частности, Палий считает, что Украина может вступить в НАТО уже в 2025 году.

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"Сейчас Россия делает ставку на расшатывание ситуации, на реванш за политику, за то, что она смогла добиться своих целей войной. То есть мы сейчас видим, что фактически один очень важный этап Украина почти прошла. И я думаю, что если президент говорит о 2023-м году как о подаче заявки в ПДЧ – это означает, что где-то в 2025-в, скорее всего, Украина станет членом НАТО.

Откуда у меня такие оценки? Мы увидели два года назад вступление в НАТО Черногории, которое произошло практически менее чем через год после попытки переворота России в Черногории. И сейчас мы видим присоединение Македонии к НАТО, которое состоится до конца этого года – практически через менее чем год после решения ключевого вопроса, который был по названию между Грецией и Македонией. То есть на все процедуры, обычно, больше сейчас не отводится", - заявил политолог.

Сергей Таран также не исключает, что уже в 2023 году Украина может получить ПДЧ.

"Хотя бы потому, что за последние годы произошло гораздо более невероятных историй в жизни страны. Если бы нам кто-то семь лет назад сказал, что Россия будет аннексировать Крым и пойдет с танками на Донбасс, если бы семь лет назад нам кто-то сказал, что Украина из ничего сделает армию, и добровольцы пойдут на фронт, и что Украина получит во время колоссального кризиса безвизовый режим с Европейским Союзом, и мы сейчас будем говорить о членстве в НАТО как о реальной перспективе, – наверное, нам бы никто не поверил. Гораздо реальнее поверить, что в 2023 году получим ПДЧ. И я думаю, что если политический класс вновь не упустит свой шанс, который был в 200-х годах, и если этот курс сохранится, то я думаю, что есть все шансы, чтобы в 2023 году получить ПДЧ. Ну, до пяти лет можно получить и членство в НАТО", - отметил эксперт.