В Израиле из 13 тысяч украинцев половина находится незаконно – глава МВД

На сегодняшний день в Израиле из 13 тысяч оставшихся в стране украинских граждан половина ждет статус беженца, другая - находится в стране незаконно.

Как говорится в сообщении пресс-службы консульства Государства Израиль в Западном регионе Украины, об этом сказал министр внутренних дел Израиля Арие Дери во время встречи с консулом Израиля в Западном регионе Олегом Вишняковым.

«На сегодня в Израиле из 13 тысяч оставшихся в стране украинских граждан половина ждет статус беженца, другая - находится в стране незаконно. На сегодняшний день принято решение, которое позволит ускорить ответ на получение статуса беженца до 2-3 дней. Это уменьшит количество незаконных трудовых беженцев, которые будут находиться в Израиле. Кроме того, вчера на встрече с премьер-министром Украины было решено создать рабочую группу, которая будет рассматривать проблему отказов во въезде в страну и ее решение, чтобы каждый украинец мог беспрепятственно въехать в Израиль, а имеющиеся проблемы мог решить не во время въезда, а до выезда из Украины», - рассказал Дери.

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Также он добавил, что количество туристов из Украины в Израиль с отменой визового режима не удвоилось, а даже утроилось.

Как сообщал УНИАН, правительство Израиля отнесло Украину к категории так называемых «Safe State» («безопасных стран») и ходатайства наших граждан на получение убежища в Израиле отныне будут рассматриваться в значительно более сжатые сроки.

Также Украина и Израиль договорились провести переговоры о реадмиссии. Для решения этого вопроса предлагается создать совместную рабочую группу на уровне посольств и специалистов по миграционной службе.