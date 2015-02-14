Россия авиацией перебрасывает грузы 14-го гумконвоя под Ростов - штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеРоссия уже готовит 14-й "гумконвой" для Донбасса"Несмотря на существенные потери террористов, очередную колонну так называемого гуманитарного конвоя из РФ на Донбасс запланировано на 15 февраля. Груз для конвоя доставляется из Подмосковья в Ростов авиацией, а не автомобильной техникой, как раньше", - сказал Лысенко.