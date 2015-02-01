Красный Крест не проверял содержимое очередного российского «гумконвоя» - СНБО

Об этом сказал во время брифинга заместитель руководителя Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Полевой.

Он отметил, что зафиксировано прибытие на Донбасс из России колонны в составе 175 грузовиков.

«Фиксируется прибытие из Российской Федерации очередного 12-го так называемого «гуманитарного конвоя», - сказал он и добавил, что в направлении Донецка проехало 85 грузовиков, а Луганска - 90».

По словам Полевого, на момент прибытия колонны грузовиков к пункту пропуска «Донецк» (РФ), представители Международного комитета Красного Креста отсутствовали.

«Представители пограничной и фискальной служб Украины провели только визуальный осмотр грузовиков», - добавил Полевой.

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При этом он напомнил, что активизация боевиков и увеличение количества обстрелов сил АТО неоднократно фиксировалось сразу после получения содержимого российских грузовиков.

Справка УНИАН. В последний раз власти РФ направляла боевикам в Донбасс «гуманитарную» помощь 8 января.

Грузовики МЧС РФ незаконно въезжают на территорию Украины. Их содержание неизвестно, поскольку украинские пограничники, таможенники, а также представители Международного комитета Красного Креста не имеют возможности досматривать грузы.

В СНБО заявляют, что все «гуманитарные конвои», которые Россия отправляет в Украину без ее разрешения, «являются лишь поддержкой вооруженных людей». Главным образом, грузовики завозят на подконтрольные террористам территории боеприпасы, сухие пайки, оружие.

Каждый раз после прибытия так называемых "гумконвоев" обстрел боевиками позиций украинских силовиков и населенных пунктов усиливается.

По данным СНБО, российские грузовики с «гуманитарного конвоя», возвращаясь в РФ, вывозили из украинских заводов в Донбассе оборудование и уголь, а также тела убитых в Украине российских солдат.