Решение суда по Супрун будет срочно обжаловано - Минюст

Петренко назвал решение Окружного админсуда Киева "абсурдным и безответственным".

Решение Окружного админсуда Киева, которым Ульяне Супрун запрещается исполнять обязанности министра здравоохранения, будет срочно обжаловано.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Минюста Павел Петренко.

«Абсурдные, безответственные решения украинских судов не смогут запретить Ульяне исполнять обязанности министра здравоохранения. Решение Окружного админсуда Киева будет срочно обжаловано», - написал он.

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Петренко решительно поддержал Супрун, назвав ее «коллегой, которая впервые за историю страны бросила вызов системе».

«Борьба с теневыми схемами закупок лекарств. Медицинская реформа. Программа «Доступные лекарства». Борьба с больничной мафией. Кардинально новый подход к медицине в стране в целом...» - напомнил глава Минюста заслуги Супрун.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля, Окружной админсуд Киева частично удовлетворил иск народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука и запретил Супрун осуществлять полномочия исполняющего обязанности министра здравоохранения. В то же время суд не запретил ей осуществлять полномочия, которые были делегированы как заместителю министра.

Президент Петр Порошенко заявил, что Супрун имеет полную его поддержку и считает, что Верховный суд установит истину относительно этого решения.