Офицер США обратился к россиянам и дал им простой совет, как не получить НАТО по соседству

Офицер отметил, что сегодня в НАТО все еще нет единого решения по российскому вопросу.

Если Россия хочет, чтобы Украина не вступала в НАТО, надо просто не нападать на своего соседа. И не захватывать его территорию.

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С таким простым советом к россиянам обратился капитан ВМС США Гарри Табах, передает «Обозреватель». Он заверил, что это было бы лучшим способом решения вопроса.

"Я хочу обратиться к россиянам. Если вы не хотите, чтобы ваши соседи вступали в НАТО, то не захватывайте их территорию. Потому что если вы на них нападаете, то, конечно же, они рвутся в Альянс", – заявил Табах.

Но при этом, добавил офицер, сегодня в НАТО все еще нет единого решения по российскому вопросу. Ведь от президента РФ Владимира Путина можно ожидать чего угодно: от хитрых схем в стиле КГБ, до использования "красной кнопки".