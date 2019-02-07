Депутаты призвали Североатлантический совет, Парламентскую ассамблею НАТО, национальные парламенты государств-членов поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в организации.

Верховная Рада призвала НАТО предоставить Украине План действий относительно членства в Альянсе.

Как передает корреспондент УНИАН, парламент принял постановление «Обращение Верховной Рады Украины к лидерам государств-членов НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов «О предоставлении Украине Плана действий относительно членства в НАТО» (№10007). Решение поддержали 243 народных депутата.

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В обращении Верховная Рада призвала лидеров государств-членов НАТО одобрить решение, которое будет развивать положение Бухарестского саммита НАТО и формально начать с нашим государством индивидуальный диалог рекомендаций и практической поддержки, который будет представлять собой План действий относительно членства Украины в НАТО.

Парламент констатировал, что со времени Революции достоинства особое партнерство между Украиной и НАТО пережило глубокие качественные изменения и требует новых форм институционального диалога.

Депутаты призвали Североатлантический совет, Парламентскую ассамблею НАТО, национальные парламенты государств-членов поддержать высказанное Украиной намерение обрести членство в организации.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, Верховная Рада приняла изменения в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.