Янукович о кровопролитии на Майдане: виноват Пашинский, который «бегал там с автоматиком»

Ранее Генпрокуратура Украины завершила досудебное следствие относительно гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году.

Осужденный за госизмену бывший президент Украины Виктор Янукович обвинил в кровопролитии на Майдане в 2014 году лидеров Революции достоинства.

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Бывший президент назвал, в частности вспомнил о спикере ВР Андрее Парубие и народном депутате Сергее Пашинском.

"Расстрелы на Майдане сделали организаторы Майдана. Независимые расследования журналистские доказали это. Они приводят все к одному выводу. Организация расстрелов была выгодна тем, кто хотел сорвать мирные переговоры, которые начались 20 февраля – с участием представителей европейских стран и оппозиции. [...] Называют фамилии Андрея Парубия, который сейчас возглавляет Верховную Раду, Сергея Пашинского, который бегал там с автоматиком. [...] Стрелки стреляли из тех зданий, которые контролировала оппозиция", - цитирует «Главред» слова Януковича на пресс-конференции 6 февраля.

1 февраля сообщалось, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд.

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Следствие располагает доказательствами того, что команды Януковича, главы СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане.