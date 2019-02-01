Прокуратура завершила расследование расстрелов на Майдане: виновным грозит пожизненное заключение

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что прокуратура готова передать дело в суд.

Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в гибели людей на Майдане Независимости в 2014 году и готова передать дело в суд.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил генпрокурор Юрий Луценко.

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"Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане", - рассказал Луценко.

Генпрокурор отметил, что статья, по которой обвиняют бывшее руководство государства, предусматривает пожизненное заключение.

“Кроме тех 150 деятелей силовых структур, которые сейчас находятся на скамье подсудимых за насилие на Майдане, заочно добавятся еще полтора десятка во главе с Януковичем и руководителями силовых структур, виновных в оглашении преступного приказа”, - пояснил Луценко.

Как сообщал УНИАН, Луценко заявил, что следствие и независимые эксперты видят связь между действиями президента-беглеца Януковича, тогдашнего главы МВД Захарченко и «ряда других деятелей правоохранительного блока», но полную картину восстановить сложно. Однако следствие собрало все документы, которые помогут объявить подозрения причастным к расстрелам людей на Майдане Независимости в Киеве в 2014 году.