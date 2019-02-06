Конституционный суд одобрил переименование Кировоградской области в Кропивницкую

20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в КСУ законопроект "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)".

Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил источник в КСУ.

"Да, действительно, такое решение было принято судьями на пленарном заседании суда 5 февраля", - сказал собеседник агентства.

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Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения о соответствии требованиям статей 157 и 158 Основного закона законопроект "О внесении изменений в статью 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области)".

Один из авторов законодательной инициативы, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец пояснил, что переименование предлагается осуществить в соответствии с тем, как был переименован Кировоград - в Кропивницкий. 14 июля 2016 года Верховная Рада переименовала Кировоград в Кропивницкий.

Как известно, названия областей, в отличие от названий областных центров, зафиксированы в Конституции, поэтому для их изменения во исполнение закона о декоммунизации необходимо внести соответствующие изменения в Основной закон.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2018 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).