Рада поддержала переименование Кировоградской области в Кропивницкую
Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения относительно соответствия требованиям статей 157 и 158 Основного Закона законопроект «О внесении изменений в статьи 133 Конституции Украины (относительно переименования Кировоградской области).
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 239 народных депутатов.
Решение было принято с третьей попытки. Во время предыдущих двух «за» голосовали менее 226 депутатов: во время первого голосования решение поддержали 222 парламентария, во время второго - 218. Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок», а из группы «Видродження» голосовали только 2 депутата.
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Председатель ВР Андрей Парубий призвал депутатов «не играть» с этим вопросом.
Законопроектом № 8380 от 18 мая 2018 года предусмотрено переименовать Кировоградскую область в Крапивницкую область.
«В части второй статьи 133 Конституции Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 г., № 30, ст. 141) слово «Кировоградская» заменить словом «Кропивницкая», - сказано в документе.
Данный законопроект подан 158 народными депутатами.