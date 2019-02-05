Супрун отстранил судья, который ранее восстановил Насирова в должности

Судья живет на зарплату, но достраивает дом под Обуховом и передвигается на внедорожнике за $20 тысяч, отметили антикоррупционеры.

Судья Сергей Каракашьян, который вынес решение об отстранении Ульяны Супрун от должности и.о. министра здравоохранения, ранее отметился решением о возобновлении Романа Насирова на посту главы ГФС.

Об этом в Facebook сообщает «Центр противодействия коррупции».

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«О судье Сергее Каракашьяне, который отстранил Ульяну Супрун. Это тот самый судья, который вместе с двумя своими коллегами восстановил в должности Романа Насирова. А еще Каракашьян назвал рекламу с "достижениями" Луценко не политической, а социальной», - говорится в сообщении организации.

Антикоррупционеры сообщают, что основной доход семьи Каракашьяна - зарплата судьи (в районе 200 тысяч грн в год).

Несмотря на это, он достраивает дом под Обуховом и ездит на Mitsubishi Pajero Sport 2014 года, записанной на родственника. Стоимость такого авто составляет примерно 20 тысяч долларов.

«Есть квартира в Киеве, несколько земельных участков под Киевом. На все хватило судейской зарплаты. Владеет ружьем, коллекционирует монетки и марки», - подытоживают в ЦПК.

Как сообщал УНИАН, 5 февраля и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун отстранили от выполнения своих обязанностей. Соответствующее решение Окружного административного суда города Киева опубликовал лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко на странице в Facebook.