"Сначала мешали листья, а теперь снег": Луценко раскритиковал работу Горбатюка по делам Майдана

Луценко отметил, что Горбатюк длительное время переносит следственный эксперимент на аллее Героев Небесной Сотни.

Досудебное расследование в отношении виновных в расстрелах на Майдане во время Революции достоинства завершено.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, комментируя опровержение этой информации начальником управления спецрасследований ГПУ Сергеем Горбатюком, который "путает уголовные производства", передает ТСН.

"Комментировать Горбатюка достаточно сложно... Ибо человек, который 5-й год не может различить дела в отношении отдельных убитых майдановцев от дела Януковича, Захарченко и Якименко, которые отдавали преступные приказы, и есть в отдельном производстве... Это очень печально. Подтверждаю, я был прав: дело об отдаче преступных приказов о расстреле майдановцев Януковичем, Захарченко, Якименко и рядом их подчиненных, все следственные действия завершены. Я руководствуюсь при этом рапортом прокурора по этому делу", - подчеркнул он.

Также Луценко отметил, что Горбатюк длительное время переносит следственный эксперимент на аллее Героев Небесной Сотни.

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"Человек, который четвертый месяц не может провести следственный эксперимент на месте мемориала Небесной сотни. С ноября месяца... сначала ему мешали листья, а теперь снег. Все это нелегко переносить", - добавил генпрокурор.

По словам главы ГПУ, сейчас правоохранители ждут возвращения Верховной Радой возможности проведения заочного следствия для передачи материалов дела по расстрелам на Майдане.

"После решения парламента о восстановлении принципа заочного следствия, которое исчезло после создания Государственного бюро расследований, в этом деле будет официально объявлено о завершении следствия. Сначала материалы дела передадут на ознакомление, затем – в суд", - резюмировал Луценко, уточнив, что профильный комитет должен рассмотреть необходимые поправки "уже на этой неделе".

Ранее сообщалось, что Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.