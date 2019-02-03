В ГПУ опровергли слова Луценко о завершении следствия по расстрелам на Майдане

Решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор, отметил глава Департамента спецрасследований ГПУ.

Руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

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Об этом сообщает «Громадське».

«Следствие не завершено», – отметил Горбатюк.

Он также отметил, что решение о завершении следствия принимает прокурор в производстве, а не генеральный прокурор.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

“Мы завершили досудебное следствие в отношении виновных в расстрелах на Майдане. Мы имеем все доказательства для передачи в суд, в том числе, научную независимую экспертизу о том, что команды Януковича, председателя СБУ Якименко, руководителя МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей на Майдане”, - рассказал Луценко.