Источник: подписание соглашения в Минске сорвали "ДНР" и "ЛНР" по указанию РФ

Об этом "ЕвроПравде" рассказал европейский дипломатический источник, знакомый с деталями переговоров "нормандской четверки" в Минске.

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"Захарченко и Плотницкий не подписывают компромисс, согласованный лидерами с Путиным. Делают они это по инструкции самих россиян, которые работают на срыв договоренностей и на демонстрацию, якобы "ДНР" и "ЛНР" - самостоятельные субъекты переговоров", - рассказал собеседник.

"В критический момент наблюдаем дешевый театр. Но для всех здесь очевидно, что мир, похоже, не в интересах России и ее ставленников", - добавил собеседник.

Он также подчеркнул, что по итогам ночных переговоров позиция канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Франсуа Олланда, которые представляют ЕС, и позиция Украины остаются согласованными.