Скандал разгорается с новой силой: глава УГО пригласил Гриценко зайти к нему в гости и извиниться
Глава Управления госохраны Валерий Гелетей вслед за генпрокурором Юрием Луценко обвинил кандидата в президенты Украины и бывшего министра обороны Анатолия Гриценко в клевете.
Гелетей на своей странице в Facebook также потребовал извинений от экс-министра обороны.
Гриценко в интервью заявлял о том, что Гелетей не служил в ВСУ, а в 1990-х работал в УБОП и УБЭП, где якобы занимался "сплошным взяточничеством и крышеванием".
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Гелетей ответил, что опыт работы в Управлении по борьбе с организованной преступностью "был крайне необходим для борьбы с террористами и бандитами" в районе АТО в 2014 году.
Гелетей заявил, что сводные подразделения Управления госохраны под его руководством одними из первых направились в зону боевых действий, где освободили первое здание на захваченной территории − СБУ в Донецкой области.
По мнению главы УГО, Гриценко "знал бы об этом, если бы шел бок о бок, освобождая дом за домом, разминируя оставленные террористами растяжки".
"Снимая с украинских административных зданий флаги сепаратистов и РФ, которые и до сих пор лежат в моем кабинете как напоминание. Зайдите в гости извиниться за свои слова, и я вам покажу эти флаги", – подытожил Гелетей.
Как сообщал УНИАН, Гриценко в интервью Дмитрию Гордону заявил, что "война давно бы закончилась", если бы генпрокурор Юрий Луценко "не прятал сына от фронта".
Такие его слова привел в своей заметке на Facebook генпрокурор и сообщил, что его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 орудия 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".
Затем лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что не будет извиняться «перед патологически лживым по жизни» генеральным прокурором Юрием Луценко, но приносит извинения его сыну, который был добровольцем в АТО.