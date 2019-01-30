Гриценко отказался извиняться перед "патологически лживым" Луценко: уважения к нему давно нет

В то же время, лидер партии "Гражданская позиция" принес извинения его сыну, который был добровольцем в АТО.

Лидер партии "Гражданская позиция", кандидат в президенты, экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко заявил, что не будет извиняться «перед патологически лживым по жизни» генеральным прокурором Юрием Луценко, но приносит извинения его сыну, который был добровольцем в АТО.

Об этом Гриценко написал на своей странице в Facebook.

Так, отвечая на сообщение Луценко в этой же соцсети, в котором генпрокурор дает Гриценко 24 часа на извинения за слова о его сыне, лидер "Гражданской позиции" отметил, что не будет извиняться перед ним.

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Он отметил, что генпрокурор Луценко «слишком возмутился моим интервью Дмитрию Гордону, где я сказал о высоких чинах, которые прятали своих сыновей от мобилизации». «Кто-то полностью, кто-то после нескольких месяцев в АТО - заблаговременно возвращал домой, или в парламент, или в Укроборонпром. Когда других ребят мобилизовали на год и более. Это - правда», - пишет Гриценко.

При этом он отметил, что «извиняться, тем более перед Луценко, патологически лживым по жизни - не за что и не буду. Я знаю, что Луценко-сын действительно доброволец, воин, знаю, что он был в АТО, хотя и далеко не год, как другие. Но воевал, и честь их сыну и хвала. Если мои слова его как-то задели, то Луценко-сыну я приношу свои извинения».

Гриценко отмечает, что генпрокурор «наверное под влиянием сивушных масел врет в эфирах, что якобы в начале войны Порошенко предлагал мне пост министра обороны и даже начальника Генштаба, а я якобы отказался. Не было этого!».

При этом он заявил, что готов вместе с Порошенко в прямом эфире пройти тест на полиграфе - «и вся страна убедится в лживости генпрокурора». «Извинений от Луценко не жду, потому что доверия или уважения к нему нет давно. И наверняка не только у меня», - отмечает Гриценко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 января, генеральный прокурор Юрий Луценко написал на своей странице в Facebook, что дает Гриценко 24 часа на извинения за слова о его сыне.

Луценко добавил, что его сын "ушел в 2014 году на фронт добровольцем и служил солдатом 2 орудия 1 огневого взвода 2 батареи 1 гаубичного дивизиона 55 Запорожской бригады".