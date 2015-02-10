Россия хочет статус демилитаризованной зоны для Донбасса - ОБСЕ

Об этом говорится в докладе Специальной наблюдательной миссии ОБСЕ, опубликованном в понедельник, передает Еспресо.TV.

"Украинский генерал-майор, глава украинской части СЦКК, и российский генерал-майор, представитель Вооруженных сил России в СЦКК, сообщили СММ о российской инициативе по демилитаризованной зоне, которая была направлена в российский и украинский генеральные штабы для дальнейшего обсуждения", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, генсек ОБСЕ Ламберто Заньер считает не самым худшим вариантом для Донбасса "замороженный конфликт".

По его словам, нужно найти способ для деэскалации ситуации, после чего все зависит от политиков, которые должны искать пути выхода.

"В Восточной Украине мы как международное сообщество, к сожалению, с этим не справились. Поэтому мы и дальше имеем активный конфликт с нарративом, который в будущем может стать еще более сложным, если мы не сможем изменить его и добиться прекращения огня", - подчеркнул Заньер.