Украина поддерживает народ Венесуэлы в стремлении к демократии и конституционного строя - МИД

Украина будет поддерживать восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле.

Министерство иностранных дел Украины заявляет о поддержке народа Венесуэлы в стремлении к демократии и конституционного строя.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

"В Украине внимательно наблюдают за обострением политического кризиса в Венесуэле, которая уже привела к многочисленным жертвам", - заявила Зеленко.

"Поддерживаем венесуэльский народ в его стремлении к восстановлению демократии и конституционного строя в стране и в сязи с этим – деятельность Национальной ассамблеи. Запугивание и препятствование деятельности парламента, а также насилие против участников мирных демонстраций, должны быть прекращены", - подчеркнула она.

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"Украина вместе с другими демократическими странами будет поддерживать шаги, направленные на восстановление демократии, верховенства права и конституционного порядка в Венесуэле, ключевую роль в этом процессе должна играть легитимно избранная Национальная ассамблея", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, в Венесуэле, 10 января, состоялась инаугурация президента Николаса Мадуро. Он стал президентом страны уже во второй раз, после выборов 20 мая 2018 года. ЦИК Венесуэлы объявил о победе действующего президента, который набрал около 70% голосов избирателей. Таким образом, Мадуро обеспечил себе пребывание на посту президента Венесуэлы до 2025 года.

Это положило начало массовым беспорядкам и попытке смены власти в стране. События начали развиваться стремительно: лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя президентом Венесуэлы, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента страны. США сразу же признали легитимность Гуайдо. Николас Мадуро в ответ заявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.