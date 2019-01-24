Революция в Венесуэле: что известно о временном президенте страны Гуайдо

УНИАН собрал все, что известно о молодом оппозиционере, бросившем вызов режиму Мадуро в Венесуэле.

Венесуэлу раздирает политический кризис. На фоне массовых протестов против режима президента Николаса Мадуро, инаугурация которого состоялась 10 января, спикер парламента страны Хуан Гуайдо был объявлен временным президентом страны.

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Поддержку молодому политику уже высказали в Вашингтоне и европейских структурах. Гуайдо также поддержали страны-члены «группы Лимы» - Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

В то же время, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес заявил, что армия не признает спикера парламента Хуана Гуайдо президентом страны. «Попытку переворота» раскритиковали в России, Боливии и Мексике.

УНИАН собрал все, что известно о молодом оппозиционере Хуане Гуайдо, бросившем вызов режиму Мадуро в Венесуэле.

Жизнь до политики

По меркам политической карьеры спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо очень молод – ему всего 35 лет.

По данным из открытых источников, Гуайдо родился и вырос в многодетной семье, его родители – учитель и пилот авиалиний. Политик получил образование инженера, после получения диплома проходил обучение в Университете Джорджа Вашингтона в США.

В 1999 году семья Гуайдо пережила трагическое стихийное бедствие – оползни в штате Варгас. Стихийное бедствие поразило густонаселенный прибрежный район страны. В результате сдвига почвы, вызванного обильными осадками, погибли десятки тысяч людей. Оползни уничтожили тысячи жилых домов и зданий. Десятки тысяч людей стали беженцами, а ущерб инфраструктуре страны превысил сумму в 1,7 млрд долларов.

Семья будущего оппозиционера в результате трагедии на время стала фактически бездомной. По свидетельствам коллег Гуайдо, трагедия оказала большое влияние на его политические взгляды, поскольку новое на тот момент правительство Уго Чавеса не смогло эффективно отреагировать на катастрофу.

Политическая деятельность

Во время учебы Хуан Гуйдо стал активным участником студенческого политического движения, которое активно протестовало против решения правительства не возобновлять лицензию на вещание независимой телесети RCTV. Его группа также протестовала против политики правительства Уго Чавеса.

В 2009 году Гуайдо становится одним из основателей партии «Народная воля».

На парламентских выборах 2010 года политик был избран альтернативным федеральным депутатом, а по итогам выборов 2015 года получил полноценный мандат в Национальной Ассамблее. В 2018 году Гуайдо стал лидером парламентской оппозиции.

В Национальной Ассамблее Гуайдо расследовал коррупцию администрации Мадуро. В 2017 году он принимал участие в акциях протеста и пострадал от резиновых пуль полиции.

В декабре 2018 года Гуайдо был избран спикером парламента Венесуэлы. После инаугурации президента Мадуро 10 января его противостояние с правящим режимом обострилось. 13 января оппозиционера задержали сотрудники SEBIN – службы госбезопасности Венесуэлы. Тем не менее, власти освободили его уже через 45 минут.

На фоне массовых протестов против инаугурации президента Мадуро, Национальная ассамблея объявила Гуайдо исполняющим обязанности президента Венесуэлы.

Дальнейшие перспективы

Ситуация в Венесуэле остается неопределенной. Хотя инаугурация Мадуро спровоцировала массовые протесты и стычки по всей стране, и Гуайдо решительно поддержали США и соседние страны, избранный президент Мадуро не спешит отказываться от власти.

Вооруженные силы Венесуэлы и силовики, при этом, пока публично не высказывают поддержку оппозиции, что делает позицию Гуайдо неустойчивой.

В то же время, СМИ уже появились сообщения о массовом переходе военной и милитаризованной полиции в Каракасе на сторону демонстрантов. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что не исключает никакого сценария в отношении Каракаса.