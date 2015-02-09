В деле о "вышках Бойко" до сих пор нет подозреваемых - депутат

Об этом сказано в ответе Генпрокуратуры на запрос депутата от Блока Петра Порошенко Светланы Залищук, пишет Украинская правда.

"Уведомление о подозрении в совершении преступления в настоящее время никому не вручалось. Арест на имущество не накладывался", - сказано в документе.

В ведомстве также добавили, что сейчас вышка (не уточнено, какая именно из двух) находится на территории Одесского месторождения Черного моря.

В соответствии с ответом, органы досудебного следствия направили "запросы о предоставлении международной правовой помощи в компетентные органы других государств, в которых поставлены вопросы о деятельности британской компании Highway Investment Processing LLP, ее владельцев и бенефициаров".

Именно компания Highway Investment Processing LLP продала вышки "Черноморнефтегаза".

Читайте такжеРоссияне планируют украсть у Украины газа на 50 миллионов с помощью "вышки Бойко""Через год после смены власти органы оказалась не в состоянии выдвинуть подозрения ни Бойко (министр), ни Бакулину (глава Нафтогаза), ни Кацубе (заместитель главы Нафтогаза, что проводил сделку с вышками", - возмутилась депутат.

Как известно, еще в начале декабря 2014 года генпрокурор Виталий Ярема утверждал, что расследование по этому делу уже подходит к концу.

Следствие установило, что ущерб государству от закупок в 2011 году этих буровых установок по завышенным ценам составил 200 млн гривен.