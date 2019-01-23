На "украинском завтраке" в Давосе заявлены Тимошенко и Гриценко, Порошенко нет (видео)

В программе "украинского завтрака" в Давосе есть два кандидата в президенты – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а действующего главы государства нет.

На всемирный экономический форум в Давосе уже улетел президент Петр Порошенко, собираются туда Анатолий Гриценко и Юлия Тимошенко, все они претендуют на должность главы государства.

Самолет с официальной украинской делегацией, которую возглавляет Порошенко, уже садится в Цюрихе. Порошенко встретится с руководителем МВФ Кристин Лагард, а также проведет короткую встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Президент пробудет на форуме два дня, передает ТСН.

Читайте такжеСША отложили санкции в отношении одного российского олигарха

Традиционно для Украины центральным событием на полях в Давосе является "украинский завтрак", который организовывает бизнесмен Виктор Пинчук. Всегда первые лица государства его посещают. Однако в позапрошлом году, когда Пинчук дал скандальное интервью известному изданию, в Администрации президента заявили, что глава государства не может принять участие в этом мероприятии.

На этот раз в программе завтрака в Давосе есть два кандидата в президенты – Юлия Тимошенко и Анатолий Гриценко, а действующего главы государства нет. В это время в его графике не запланировано официальных мероприятий. Завтрак состоится в четверг, 24 января, утром.

Напомним, в Давосе начался ежегодный Всемирный экономический форум – мероприятие, на котором говорят о важном в политике и ищут партнеров в бизнесе. В этом году сразу несколько VIP-участников отменили свои визиты, и это существенно сказалось на атмосфере.