Порошенко примет участие в экономическом форуме в Давосе (видео)
10:30, 23 января 2019Политика
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Президент, в частности, примет участие в сессии на тему "Стратегический прогноз относительно Центральной и Восточной Европы".
Президент также будет председательствовать на втором заседании Национального инвестиционного совета / фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко 23-24 января посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Порошенко едет на Всемирный экономический форум, чтобы привлечь новые инвестиции в Украину
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Планируется, что Порошенко примет участие в сессии на тему «Стратегический прогноз по Центральной и Восточной Европе» и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями международных организаций, мировыми лидерами, а также представителями ведущих деловых кругов мира.
Президент также будет председательствовать на втором заседании Национального инвестиционного совета, который состоится в Давосе.
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