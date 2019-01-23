Порошенко примет участие в экономическом форуме в Давосе (видео)

Президент, в частности, примет участие в сессии на тему "Стратегический прогноз относительно Центральной и Восточной Европы".

Президент Украины Петр Порошенко 23-24 января посетит с рабочим визитом Швейцарскую Конфедерацию для участия в ежегодном Всемирном экономическом форуме.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Планируется, что Порошенко примет участие в сессии на тему «Стратегический прогноз по Центральной и Восточной Европе» и проведет ряд двусторонних встреч с руководителями международных организаций, мировыми лидерами, а также представителями ведущих деловых кругов мира.

Президент также будет председательствовать на втором заседании Национального инвестиционного совета, который состоится в Давосе.